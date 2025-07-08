В Пензе задержали мужчину, испортившего пачки с макаронами

08.07.2025 | 20:13

В Пензе бойцы Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, забравшегося на продовольственный склад на Южной Поляне.

Вызов поступил правоохранителям ранним утром в понедельник, 7 июня. Росгвардейцам сообщили, что нетрезвый мужчина, сумевший попасть в помещение, хозяйничает среди продуктов.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии застали нарушителя, когда тот вскрывал упаковки с макаронными изделиями. Объяснить мотив своих действий мужчина не смог», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Пензе на улице Марата (микрорайон Согласие) горожанин нашел в своей квартире спящего незнакомца. Оказалось, что нетрезвый «гость» разбил окно, влез в помещение, подкрепился продуктами, которые нашел, выпил содержимое бутылки, принесенной с собой, а затем уснул.