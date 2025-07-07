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Криминал

В Засечном из-за наркотиков задержали ведущего фестиваля

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Полицейские устроили проверку в загородном клубе в Засечном. Они нашли там нескольких человек, употреблявших наркотики на музыкальном фестивале.

В Засечном из-за наркотиков задержали ведущего фестиваля

У 23-летнего посетителя изъяли около двух граммов гашиша, которые ему сбыл знакомый сверстник (у того обнаружили почти 20 граммов). В отношении обоих завели уголовные дела.

В Засечном из-за наркотиков задержали ведущего фестиваля

«Мы собрались с друзьями, так как сегодня здесь тусовка, сняли номер. Я не пью, я курил гашиш и мои друзья», - рассказал задержанный.

В Засечном из-за наркотиков задержали ведущего фестиваля

Выяснилось, что изначально запрещенные вещества были приобретены бесконтактным путем в Пензе.

В Засечном из-за наркотиков задержали ведущего фестиваля

«Кроме того, был задержан ведущий музыкального фестиваля, у которого при проведении медицинского освидетельствования установлен факт наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны», - сообщили в областном УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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