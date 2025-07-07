В Засечном из-за наркотиков задержали ведущего фестиваля

07.07.2025 | 10:11

Полицейские устроили проверку в загородном клубе в Засечном. Они нашли там нескольких человек, употреблявших наркотики на музыкальном фестивале.

У 23-летнего посетителя изъяли около двух граммов гашиша, которые ему сбыл знакомый сверстник (у того обнаружили почти 20 граммов). В отношении обоих завели уголовные дела.

«Мы собрались с друзьями, так как сегодня здесь тусовка, сняли номер. Я не пью, я курил гашиш и мои друзья», - рассказал задержанный.

Выяснилось, что изначально запрещенные вещества были приобретены бесконтактным путем в Пензе.

«Кроме того, был задержан ведущий музыкального фестиваля, у которого при проведении медицинского освидетельствования установлен факт наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны», - сообщили в областном УМВД РФ.