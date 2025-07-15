В Колышлейском районе мужчина не выжил после застолья

15.07.2025 | 18:06

58-летнего жителя Колышлейского района обвиняют в убийстве 45-летнего знакомого.

По данным следствия, вечером 17 мая этого года мужчины распивали спиртное в селе Колтовском. Во время застолья они поссорились из-за оскорбительных фраз младшего из приятелей.

«В ходе выяснения отношений обвиняемый ударил потерпевшего ножом в ногу. Затем они оба вышли на улицу, где злоумышленник нанес еще не менее 6 ударов ножом по телу оппонента», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

От ран груди мужчина скончался на месте.

После убийства сельчанин лег спать, а следующим утром сам рассказал о произошедшем участковому.

Злоумышленника задержали, вину он признал. На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Материалы дела направлены в суд.