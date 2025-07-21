В Госдуме хотят запретить кормить бродячих животных у больниц и школ

21.07.2025 | 19:05

В Госдуму до конца весенней сессии (до 3 августа) внесут законопроект, которым предложат запретить кормить бродячих животных в определенных местах.

Речь идет о зданиях и территориях больниц и поликлиник, домов культуры, школ, спортплощадок и других объектов социального обслуживания, уточняет «Парламентская газета».

Как пояснил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, субъектам и муниципалитетам хотят дать возможность дополнительно расширять перечень мест, где запрещено кормить безнадзорных животных. «Подготовлены и поправки в КоАП, которые вводят ответственность за нарушение», - добавил он.

Также в Госдуму внесут предложение об изменении в КоАП пунктов об ответственности за противодействие сотрудникам организаций, которые отлавливают бродячих животных.

«И еще один законопроект - это обязанность сообщать о безнадзорных животных на территориях предприятий и так далее. Эта норма уже заложена в сам законопроект, но под нее не было ответственности», - уточнил депутат.