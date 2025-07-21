Пензенцы меняют гудки в телефоне на песни Булановой и Кадышевой

21.07.2025 | 18:31

Исполнители 90-х этим летом обгоняют по популярности современных артистов. Лидерами стали Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, песни которых сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности - молодежи.

Трек «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3 по установке на мобильный номер вместо гудков. Таковы результаты исследования МегаФона, проведенного на основе данных сервиса «Замени гудок».

Бессменным лидером по установке вместо гудка остается песня Татьяны Куртуковой «Матушка»: с начала года ни одной композиции не удалось сместить ее с первой строчки. Кроме того, по итогам 7 месяцев в топ популярных композиций вошли: «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, Dubai - Hussein Arbabi Remix исполнителя DNDM, трек «Завязал с прошлым», а также многолетний хит «Позвони» от NIVESTA и DJ SMASH.

Но главным трендом можно назвать взлет интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. Артистки сейчас снова на пике популярности, и за последний месяц число установок их песен на гудок выросло в 4 раза.

«Широка река» Надежды Кадышевой и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой оказались в топ-10, а «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой стал безусловным лидером по росту числа подключений и занял третью строчку рейтинга.

При этом в течение года рейтинг неоднократно менялся: к примеру, в январе в топ-3 входила «Ягода малинка» Хабиба, которая в феврале вылетела даже из топ-10, а в июле вновь стала популярной и оказалась на второй строке. Также летом в топ-10 вернулась Anna Asti с композицией «По барам». В июне - июле можно отметить резкий рост числа подключений песни группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» - 21 июня был день рождения лидера группы Виктора Цоя.

Всего каталог треков сервиса «Замени гудок» на сегодня включает более 200 тысяч композиций российских и зарубежных исполнителей. Наибольший интерес к услуге проявляют абоненты в возрасте от 40 до 50 лет (28%) и от 30 до 40 лет (25%).

Кроме жителей Москвы, услугой активно пользуются абоненты из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Ростовской областей, Башкирии и Дагестана.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».