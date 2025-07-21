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Общество

В Кузнецке разберутся с хозяином бани, которую облюбовали подростки

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Кузнечане активно обсуждают в Сети доступность здания старой бани для подростков. Людям не нравится, что они там шумят.

«Стояли решетки и двери, никто не лазил. Теперь все спилили и открыли доступ юным талантам! Ежедневно днем эта «баня» посещается молодежью, человек 10-20. Мат стоит, треск, звон стекла. Что-то жгут. Шатаются на крыше. Каждый день бесчинства и безобразие. Мусор периодически к дверям данного заведения подваливают. Рассадник вони и беспредела в центре города», - высказался автор поста в местном телеграм-канале.

Пользователи предложили снести здание.

Вопрос о собственнике объекта подняли на совещании в администрации Кузнецка в понедельник, 21 июля. Как выяснилось, владельцем является физическое лицо.

«Давайте приводить его в чувство. Вот это физическое лицо ко мне приведите. Если он такой «хозяин», пусть продаст другому по доступной цене», - высказался глава города Сергей Златогорский.

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Источник — фото «Подслушано в Кузнецке»
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