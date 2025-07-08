Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

08.07.2025 | 09:11

Во вторник, 8 июля, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

«Семья - это, пожалуй, главное, что делает человека счастливым. Она является источником любви, понимания, уважения. В семье мы черпаем силы для новых свершений, и именно с близкими, родными людьми стремимся поделиться радостями и переживаниями.

Крепкая семья - основа общества, а значит, и сильного государства.

И я хочу сказать спасибо всем многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети, за родительский труд, щедрость души, терпение и заботу.

От души желаю им, а также семьям с многолетним супружеским стажем и тем, кто совсем недавно скрепил себя узами брака, счастья, здоровья, любви, добра и благополучия! Пусть в ваших домах царят гармония, взаимопонимание и уважение!» - говорится в тексте поздравления.