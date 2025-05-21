Общество

В Пензе выделят деньги на ремонт стенки путепровода на Карпинского

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В Пензе предложили направить 6 млн 162 тыс. рублей на ремонт подпорной стенки путепровода на улице Карпинского. Вопрос обсудили на заседании комиссии гордумы в среду, 21 мая.

Путепровод смогут отремонтировать за счет перераспределения бюджетных ассигнований, пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

Решение о выделении денег примут на ближайшей сессии гордумы.

В Пензе выделят деньги на ремонт стенки путепровода на Карпинского

Стенка путепровода на улице Карпинского разрушается давно. Одна из ее плит частично вывалилась в начале ноября минувшего года. Для безопасности автомобилистов пришлось перегородить одну из полос движения.

«Дорожные знаки там покрылись грязью и снегом, работы никакие не проводятся, но знаки продолжают стоять. В чем проблема? Почему на протяжении длительного времени не устранили проблему», - пожаловались водители в социальных сетях в конце декабря.

В управлении ЖКХ города ответили, что для ремонта нужно разработать проект. Сроки восстановления стенки не назывались.

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