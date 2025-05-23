Отключение воды в Арбекове перенесли с мая на июнь

23.05.2025 | 17:10

В Пензе перенесли отключение холодной воды, запланированное на период с 27 по 28 мая для ремонта водопровода в районе улицы Стасова, 2а.

Ресурса не будет с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня по адресам:

- ул. Ладожская, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 114, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129а, 131, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 144, 144а, 146, 146а, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168;

- ул. Лядова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- пр. Строителей, 37, 37а, 39, 39в, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 108, 114, 120, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 166, 166в, 168, 168а, 172, 174;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28 (к. 1), 29, 30, 31, 32;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21;

- ул. Бутузова, 3, 3 (к. 1), 7, 11, 13;

- ул. Яшиной, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14;

- ул. Стасова, 6, 7Б, 7к.

Кроме того, под отключение попадают торговые центры «Гранат», «Берлин», «Весна», «Проспект», «КаГау», «Квартал», «Маяк», «Застава».

«Подвоз технической воды будет осуществлен по заявкам социально значимых объектов и управляющих компаний», - предупредили ресурсники.