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Общество

Губернатор поручил мэрии Пензы еженедельно отчитываться о дорогах

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Ремонт дорог в Пензе стал основной темой заседания областного правительства во вторник, 20 мая. «Кратчайшие сроки» - не знаю такого понятия. Назовите конкретные даты завершения всех работ», - потребовал губернатор Олег Мельниченко.

В 2025 году «Пензавтодор» отремонтирует более 250 тысяч кв. м дорог и тротуаров в областном центре - это 25 участков. Работы уже проведены на улице Пушанина, проспекте Победы (от памятника Победы до «Буратино»), на улице 65-летия Победы, в районе ДС «Буртасы». Сейчас дорожники трудятся на улице Долгорукова (участок от улицы Чаадаева до железнодорожного переезда).

Запланирован текущий ремонт дороги с обустройством тротуара на улице Новоселов в Заре. «Работы поручил вести параллельно с организацией там освещения», - уточнил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Ресурсоснабжающим организациям предстоит восстановить покрытие на 124 участках дорог, где ранее проводились вскрышные земляные работы. На 69 отрезках благоустройство уже завершено. Губернатор призвал руководителей компаний увеличить количество бригад, сообщили в правительстве.

«Еженедельно, каждую пятницу городская администрация должна отчитываться министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александру Георгиевичу Гришаеву по всем позициям, как идет движение по дорожному ремонту», - поручил он.

Отдельно обсудили строительство дороги между улицами Антонова и Измайлова, задача которой - разгрузить основные магистрали. Ее должны закончить к 30 июня.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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