Общество

В микрорайоне Ласточкино Гнездо отсыпают щебнем дороги

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В Пензе, в микрорайоне Ласточкино Гнездо, приступили к отсыпке щебнем дорог. Речь идет об улицах Сергея Кустова, Велозаводской и отрезке, который соединяет улицу Михаила Проценко с Сергея Кустова.

Дорожники отсыплют щебнем 5 320 кв. метров дорог. Ранее такое покрытие появилось на улицах Владимира Квышко, Дмитрия Шорникова, Усадебной, Надежды, Барышникова, Застрожного, Киселевой, Хрустальной, Янтарной, Книгина, Родионова и других.

В микрорайоне Ласточкино Гнездо отсыпают щебнем дороги

Работы по отсыпке будут продолжены, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В микрорайоне Ласточкино Гнездо отсыпают щебнем дороги

В микрорайоне проживают многодетные семьи, которым предоставили земельные участки для индивидуального строительства. В соцсетях они жаловались на то, что работы по развитию инфраструктуры затягиваются.

Местным жителям хочется, чтобы построили детский сад, торговый центр, провели центральную канализацию и заасфальтировали дороги.

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Источник — фото администрации города
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