24 мая погода порадует жителей Пензенской области

23.05.2025 | 22:00

В субботу, 24 мая, пензенцев ждет теплый и солнечный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров остановятся на отметках +3...+8 градусов, днем поднимутся до +21...+26. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 10 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в регионе будет по-летнему тепло.

«За окном будет в основном сухо и солнечно. Небольшие кратковременные дожди ожидаются только в субботу», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

24 мая в народном календаре - Мокий Мокрый. Мокия считали указчиком погоды на все лето: если день дождливый или туманный, то оно будет сырым, а когда восход солнца багровый, стоит готовиться к грозам и пожарам.