Как вернуть прежний вид вздувшемуся ламинату?

21.05.2025 | 14:41

Вопрос от интернет-пользователя

Пролил на пол воду. Ламинат вздулся, но некритично. Что можно сделать, чтобы не менять его?

Ответ специалиста

Существует действенный метод возвращения прежнего вида напольному покрытию. Для этого понадобятся утюг и ткань.

Для начала удалите с поверхности остатки воды. Затем положите на поврежденный участок мягкую, но плотную ткань и начните проглаживать утюгом.

Главное - действовать аккуратно, чтобы не прожечь ламинат. Под действием высокой температуры из покрытия уйдет лишняя влага, и оно примет прежнюю форму. Также для сушки панелей можно использовать фен и вентилятор.

Данные меры помогут, если контакт с водой был непродолжительным. При сильном набухании лучше снять плинтусы, частично разобрать покрытие и сушить его несколько дней.