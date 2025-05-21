Как вернуть прежний вид вздувшемуся ламинату?

Вопрос от интернет-пользователя
Пролил на пол воду. Ламинат вздулся, но некритично. Что можно сделать, чтобы не менять его?
Ответ специалиста
Существует действенный метод возвращения прежнего вида напольному покрытию. Для этого понадобятся утюг и ткань.
Для начала удалите с поверхности остатки воды. Затем положите на поврежденный участок мягкую, но плотную ткань и начните проглаживать утюгом.
Главное - действовать аккуратно, чтобы не прожечь ламинат. Под действием высокой температуры из покрытия уйдет лишняя влага, и оно примет прежнюю форму. Также для сушки панелей можно использовать фен и вентилятор.
Данные меры помогут, если контакт с водой был непродолжительным. При сильном набухании лучше снять плинтусы, частично разобрать покрытие и сушить его несколько дней.
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