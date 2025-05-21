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Общество

На замену шумовых экранов в Терновке хотят потратить 50 млн

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В 2025 году на улице Терновского планируют заменить шумовые экраны, сообщил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов на заседании в гордуме в среду, 21 мая.

Он отметил, что сейчас конструкции находятся в удручающем состоянии и гостям областного центра, въезжающим со стороны аэропорта, открывается неприглядная картина.

Ситуацию решили исправлять. На замену экранов планируется потратить ориентировочно 50 миллионов рублей. Конкретные сроки Ильдар Усманов не озвучил.

Защитные экраны были установлены более 10 лет назад. Их главная функция - снижение уровня транспортного шума, проникающего на территорию жилой застройки.

В последние годы пензенцы неоднократно жаловались на состояние пролетов, особенно тех, что стоят вдоль домов № 145-173 на Терновского. Большая часть пришла в негодность: они были повреждены при ДТП, сгнили от времени, в некоторых местах вылетело оргстекло.

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