Общество

Наказывать за нарушение требований к защите информации будут жестче

Печать
Telegram

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение требований к защите информации. Сумма выросла до 100 000 рублей, пишет «Парламентская газета».

Для физических лиц штраф ранее составлял от 500 до 1 000 рублей (теперь 5 000 - 10 000), должностные лица платили от 1 000 до 2 000 (будут 10 000 - 50 000), юрлиц наказывали на 10 000 - 15 000 (отныне 50 000 - 100 000).

«В случае нарушения требований в сфере защиты информации, которую относят к гостайне, штрафы для граждан составят 10 000 - 20 000 рублей, для должностных лиц - 20 000 - 50 000, а для юридических - 50 000 - 100 000 рублей», - сообщает издание.

Изменения связаны с ростом количества хакерских атак, когда злоумышленникам удается получить информацию, доступ к которой должен быть ограничен. С начала спецоперации подобное стало происходить чаще, в том числе из-за ненадлежащей защиты.

В декабре 2024 года в Пензенской области сотрудники УФСБ выявили местного жителя, создавшего условия для разглашения государственной тайны. Человек работал в пенитенциарном учреждении и неправильно хранил секретную информацию.

В августе того же года в Пензе в подобной ситуации оказалась сотрудница вуза. Она систематически копировала на компьютер, имеющий выход в интернет, секретные документы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте