Наказывать за нарушение требований к защите информации будут жестче

23.05.2025 | 21:39

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение требований к защите информации. Сумма выросла до 100 000 рублей, пишет «Парламентская газета».

Для физических лиц штраф ранее составлял от 500 до 1 000 рублей (теперь 5 000 - 10 000), должностные лица платили от 1 000 до 2 000 (будут 10 000 - 50 000), юрлиц наказывали на 10 000 - 15 000 (отныне 50 000 - 100 000).

«В случае нарушения требований в сфере защиты информации, которую относят к гостайне, штрафы для граждан составят 10 000 - 20 000 рублей, для должностных лиц - 20 000 - 50 000, а для юридических - 50 000 - 100 000 рублей», - сообщает издание.

Изменения связаны с ростом количества хакерских атак, когда злоумышленникам удается получить информацию, доступ к которой должен быть ограничен. С начала спецоперации подобное стало происходить чаще, в том числе из-за ненадлежащей защиты.

В декабре 2024 года в Пензенской области сотрудники УФСБ выявили местного жителя, создавшего условия для разглашения государственной тайны. Человек работал в пенитенциарном учреждении и неправильно хранил секретную информацию.

В августе того же года в Пензе в подобной ситуации оказалась сотрудница вуза. Она систематически копировала на компьютер, имеющий выход в интернет, секретные документы.