В Пензе наказали водителей, проигнорировавших штрафы

23.05.2025 | 20:34

В Пензе сотрудники ГАИ вместе с судебными приставами устроили проверки водителям. Они искали тех, кто забыл уплатить штрафы за нарушения ПДД.

Полицейские использовали специальное оборудование, с помощью которого отслеживали машины должников в режиме реального времени.

Затем автомобили останавливали, а на водителей составляли протоколы.

«В ходе проведения мероприятия судебными приставами было арестовано 3 транспортных средства, владельцы которых имели общую задолженность более 900 000 рублей, а также изъято и эвакуировано 1 транспортное средство», - сообщил начальник отдела областной Госавтоинспекции Роман Аллакин.

Пензенцам напоминают: срок добровольной уплаты штрафа составляет 60 дней.

Ранее в регионе установили 7 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появились там, где чаще всего случаются серьезные аварии.