В Белинском районе почтили память погибшего милиционера

23.05.2025 | 21:11

Начальник регионального УМВД Павел Гаврилин возложил цветы на месте гибели милиционера Тихона Шендяпина в селе Никульевка Белинского района.

Шендяпина назначили начальником милиции 1-го Чембарского уезда в 1920-е годы. Он погиб, выполняя служебные обязанности: пытался вести переговоры с преступниками, но был жестоко убит в своем доме - получил более 30 ножевых и сабельных ран.

На месте гибели милиционера установлен обелиск. Вместе с коллегами и неравнодушными жителями Павел Гаврилин возложил к нему цветы.

После этого участники посетили мемориал возле школы № 2 в Белинском, где похоронен Тихон Шендяпин. Затем собравшиеся устроили встречу в самом учебном заведении.

Начальник УМВД преподнес школе подарок - книгу о героях органов внутренних дел, основанную на реальных событиях.

«Я желаю каждому школьнику прочесть эту книгу. На ее страницах изложены судьбы тех, кто посвятил свою жизнь службе, закону, порядку и отдал жизнь ради мирной и спокойной жизни будущих поколений», - произнес он.