У многодетных семей есть 4 среды, чтобы сэкономить в парках

23.05.2025 | 17:43

Для многодетных семей предусмотрены льготные условия при посещении муниципальных аттракционов в Детском парке и парке Белинского, напомнили в администрации. Им положена скидка в размере 50% от стоимости билетов. Воспользоваться ею можно нечасто - в каждую третью среду месяца.

В 2025 году эта мера поддержки, как обычно, действует с 1 мая по 30 сентября. Таким образом, у многодетных семей есть еще 4 среды до конца сентября, чтобы сэкономить.

«Для получения скидки при приобретении билетов на аттракционы в билетных кассах парка Белинского потребуется предъявить удостоверение установленного образца «Многодетная семья Пензенской области». Билеты, приобретенные со скидкой, действительны при посадке на аттракцион только при предъявлении удостоверения его владельцем контролеру-посадчику аттракциона», - уточнили в парке.

Льготные условия распространяются только на муниципальные аттракционы. В парке Белинского это «Гусеница», «Морская охота», «Лошадки», «Колокольчик», «Ермак», «Юнга», «Остров детства», «Орбита», «Сатурн», «Ромашка», «Волна» и тир «Веселое путешествие».

В Детском парке получить скидку можно будет на аттракционы «Карнавал», «Солнышко», «Юнга», «Орбита», «Дорога сказок», «Летучий корабль», в батутный парк и на детскую железную дорогу «Юнион Пасифик».