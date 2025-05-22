Культура

В Пензе обновят основание памятника Лермонтову

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В Пензе решили обновить только основание памятника Михаилу Лермонтову, расположенного в одноименном сквере.

Бронзовый бюст знаменитого поэта, писателя и драматурга считается одним из старейших памятников в областном центре. Он был установлен в 1892 году на 4-гранном гранитном пьедестале на главной в то время площади.

Создателем скульптуры стал петербуржец Илья Гинцбург - автор памятников Пушкину, Гоголю, Айвазовскому, Плеханову, Менделееву и др. Он изобразил поэта в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки.

Бюст давно нуждается в восстановлении. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры уже проводило обследование объекта и направляло балансодержателю предостережение.

В марте 2025 года на портале госзакупок появилась информация о заказе проектно-сметной документации на реставрацию объекта за 396 000 рублей. Подрядчик должен был до 1 августа разработать ПСД на ремонт постамента, основания и самого бюста.

В четверг, 22 мая, стало известно, что приводить в порядок пока будут лишь основание скульптуры - в нем обнаружили трещины, сколы и другие дефекты. Бюст передали из муниципальной казны на баланс парка Белинского.

«В настоящий момент проектно-сметная документация на реставрацию нижней части архитектурного объекта проходит госэкспертизу, после чего подрядная организация приступит к работам. Завершить их планируют в июле», - сообщили в администрации Пензы.

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