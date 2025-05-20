21 мая в Кузнецке перекроют оживленный участок дороги

В среду, 21 мая, в Кузнецке перекроют участок улицы Белинского - от Стекловской до Гражданской. Причина - ремонт дороги.
«Просим с пониманием отнестись к данным обстоятельствам и планировать поездки по объездным маршрутам», - обратилась к горожанам администрация Кузнецка.
Работы завершатся ориентировочно до 18:00.
Ранее сообщалось, что 21 мая в Кузнецке также начнется реконструкция площади Ленина, из-за чего парковка автомобилей там будет ограничена.
После ремонта центральная площадь снова станет доступной.
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