Общество

В Пензе готовы благоустроить территорию у автовокзала

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В Пензе администрация города не может решить вопрос реконструкции здания автовокзала.

Горожане не раз высказывались в соцсетях о том, что оно давно нуждается в обновлении. В телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова пользовательница предложила включить автовокзал в федеральный проект по ремонту.

«Гости и жители давно обеспокоены этим вопросом. Что нужно сделать, чтобы автовокзал включили в проект?» - спросила женщина.

Ей ответил представитель управления градостроительства и архитектуры города.

«Автовокзальный комплекс не относится к муниципальной собственности. Соответственно, администрация города не может включить его в национальный проект. Вопрос реконструкции автовокзала решается его собственником», - пояснили горожанке.

Что касается территории автовокзала, то ее готовы преобразить, но нужны деньги.

«На территорию, прилегающую к автовокзалу, разработана схема благоустройства. При наличии финансовой возможности администрация города рассмотрит этот вопрос», - написал представитель управления.

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