Вывалилась плита: безопасность водителей на ул. 8 Марта под угрозой

08.11.2024 | 11:03

Пензенские водители, которые ездят по улице 8 Марта, рискуют жизнью и здоровьем.

Под мостом на улице Карпинского бетонная плита - элемент подпорной стены - частично вывалилась и угрожает в любой момент рухнуть на дорогу.

В этом случае она окажется на первой полосе (направление из Арбекова в центр) и, даже если никого не заденет, создаст аварийную ситуацию.

Пензенцы заметили опасность и предупреждают друг друга в социальных сетях.

Люди надеются, что их сообщения заметят «соответствующие инстанции» и предотвратят беду.