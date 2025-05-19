На ремонт корпуса детсада № 109 потратят более 71 млн рублей

19.05.2025 | 19:01

В Пензе начался ремонт корпуса № 2 детского сада № 109 (Попова, 16Б). На него потратят более 71 млн рублей.

Привести в порядок должны фасады, крыши, входные группы, помещения и коммуникации. Деньги выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Подрядчик произвел демонтажные работы и приступил к ремонту. «Средний процент выполнения на май 2025 года составляет 28,3%», - рассказали в областном министерстве образования.

Как сообщалось ранее, здание должны сдать к новому учебному году.

В связи с ремонтом с 1 апреля воспитанников временно перевели в филиал № 2 на Мира, 10а, и в корпус детского сада № 109 на Мира, 33а.

«Отмечается, что с учетом проведенного мониторинга при переводе воспитанников из ремонтируемого корпуса посещаемость групп не будет превышена. Образовательный процесс в группах будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и требованиями Роспотребнадзора», - подчеркнули в министерстве.