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Общество

На ремонт корпуса детсада № 109 потратят более 71 млн рублей

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В Пензе начался ремонт корпуса № 2 детского сада № 109 (Попова, 16Б). На него потратят более 71 млн рублей.

На ремонт корпуса детсада № 109 потратят более 71 млн рублей

Привести в порядок должны фасады, крыши, входные группы, помещения и коммуникации. Деньги выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Подрядчик произвел демонтажные работы и приступил к ремонту. «Средний процент выполнения на май 2025 года составляет 28,3%», - рассказали в областном министерстве образования.

На ремонт корпуса детсада № 109 потратят более 71 млн рублей

Как сообщалось ранее, здание должны сдать к новому учебному году.

На ремонт корпуса детсада № 109 потратят более 71 млн рублей

В связи с ремонтом с 1 апреля воспитанников временно перевели в филиал № 2 на Мира, 10а, и в корпус детского сада № 109 на Мира, 33а.

На ремонт корпуса детсада № 109 потратят более 71 млн рублей

«Отмечается, что с учетом проведенного мониторинга при переводе воспитанников из ремонтируемого корпуса посещаемость групп не будет превышена. Образовательный процесс в группах будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и требованиями Роспотребнадзора», - подчеркнули в министерстве.

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Источник — фото областного министерства образования
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