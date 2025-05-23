В выходные в Пензенской области будет по-летнему тепло

23.05.2025 | 16:00

В предстоящие выходные в Пензенской области сохранится антициклональный тип погоды, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«За окном будет в основном сухо и солнечно. Небольшие кратковременные дожди ожидаются только в субботу», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Что касается температурного режима, то, по ее словам, ночи будут еще недостаточно теплыми, но в дневные часы под лучами активного солнца воздух станет интенсивно прогреваться до летних значений: с 24 по 26 мая уличные термометры покажут +21...+26 градусов.

На этой рабочей неделе Пензенская область находилась во власти циклонических вихрей. Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось дождями различной интенсивности, временами с грозами и порывистым ветром.

При этом температурный режим был в пределах климатической нормы.