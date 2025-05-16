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Общество

Вдовам могут разрешить водить авто бойцов СВО до принятия наследства

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Вдовам погибших участников СВО ходят предоставить право водить их машины до вступления в наследство. Соответствующий законопроект ждет рассмотрения и может быть принят в первом чтении.

Сейчас после смерти бойца его автомобиль снимают с учета и родственники не могут пользоваться машиной. В противном случае им придется нести административную ответственность.

Таким образом, приходится ждать как минимум полгода, чтобы после принятия наследства появилась возможность управлять транспортным средством.

«В целях продолжения пользования пережившим супругом транспортным средством, являвшимся личной собственностью участника специальной военной операции, законопроектом предусматривается механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование», - говорится в пояснительной записке.

Также супругам хотят разрешить оформлять страховку на автомобиль.

В марте Госдума приняла законопроект, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников специальной военной операции. Законопроект затрагивает как гибель бойца, так и смерть в результате военной травмы.

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