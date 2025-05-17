Жалобы на зловоние на ул. Совхоз-Техникум проверяют следователи

17.05.2025 | 15:39

Следственное управление СКР по Пензенской области проводит процессуальную проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Пензе. Процесс держит на контроле глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Из-за забитой канализации жильцы домов на улице Совхоз-Техникум страдают уже много лет. Аварии на сетях, нуждающихся в ремонте, случаются регулярно.

«Ввиду неисправности очистных сооружений и ненадлежащего функционирования насосной станции более 10 лет сточные воды сливаются в почву в районе улицы Совхоз-Техникум, а также в реки Мойку, Суру и Пензу, загрязняя их. В результате жители района, в том числе дети, ощущают едкий неприятный запах. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Жалоба на экологическую проблему, размещенная в социальной сети, привлекла внимание главного следователя страны.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Игнатенкову доложить о результатах проверки.