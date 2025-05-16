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Общество

В Роспотребнадзоре назвали фейком письма о кишечной палочке

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В Роспотребнадзоре предупредили о рассылаемых по электронной почте фейковых сообщениях, якобы подписанных руководителем ведомства Анной Поповой.

В них говорится, что лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» обнаружила на алюминиевой таре с газировкой бактерии кишечной палочки, и даны рекомендации, как предотвратить распространение инфекций.

Автор призывает довести изложенное в письме до «руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности».

«Информация является полностью недостоверной! Призываем всех обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных! Будьте внимательны!» - заявили в Роспотребнадзоре.

Это не первый случай фейковых рассылок. В 2024-м в соцсетях и мессенджерах передавались слухи о якобы биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры в Пензенской области. Позже они были опровергнуты.

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Источник — фото из ТГ-канала Роспотребнадзора
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