17 мая пензенцев ждет по-летнему теплый день

16.05.2025 | 22:00

В субботу, 17 мая, пензенцев ждет теплый и солнечный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров остановятся на отметках +3...+8 градусов, днем поднимутся до +20...+25. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные погода порадует пензенцев.

«На улице будет по-летнему тепло и солнечно. Кратковременные дожди ожидаются воскресным днем только в отдельных районах», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

17 мая в народном календаре - Пелагея Заступница. Предки верили, что южный ветер в этот день предвещает теплое лето с грозами, а ливень сулит хороший урожай.