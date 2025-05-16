Сетевое издание|18+|Суббота|17 мая 2025|00:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

17 мая пензенцев ждет по-летнему теплый день

Печать
Telegram

В субботу, 17 мая, пензенцев ждет теплый и солнечный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров остановятся на отметках +3...+8 градусов, днем поднимутся до +20...+25. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные погода порадует пензенцев.

«На улице будет по-летнему тепло и солнечно. Кратковременные дожди ожидаются воскресным днем только в отдельных районах», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

17 мая в народном календаре - Пелагея Заступница. Предки верили, что южный ветер в этот день предвещает теплое лето с грозами, а ливень сулит хороший урожай.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте