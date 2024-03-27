Вдов участников СВО не смогут уволить в течение года

Во вторник, 26 марта, Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников специальной военной операции. Законопроект затрагивает как гибель бойца, так и смерть в результате военной травмы.
Сейчас работодатель не может расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, напоминает ТАСС.
Законопроект предлагает запретить увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга.
Исключения - случаи, когда женщина вступила в новый брак или неоднократно грубо нарушала трудовую дисциплину.
Кроме того, увольнение допускается при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, неоднократном неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей, а также совершении аморального проступка теми, кто выполняет воспитательные функции.
Также исключения распространяются на случаи представления подложных документов при заключении трудового договора и на применение физического или психического насилия над личностью обучающегося.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀