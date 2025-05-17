В лесничествах Пензенской области готовятся к сезону пожаров

17.05.2025 | 14:55

В Пензенской области готовятся к борьбе с пожарами в лесных массивах. Об этом рассказали в региональном минлесхозе.

В Сердобском лесничестве, охватывающем территории Сердобского, Колышлейского, Бековского и Тамалинского районов, проложены минерализованные полосы общей протяженностью 732 км.

Для ограничения доступа в леса установлено 30 шлагбаумов. Кроме того, специалисты разместили более 10 стендов с информацией о пожарной безопасности для повышения осведомленности жителей.

Особое внимание уделяется техническому оснащению лесопожарной станции. Готовность к сезону проверил министр Ришат Алтынбаев, лично контролирующий проведение всех профилактических мероприятий.

«Это особенно важно в преддверии летнего сезона, когда уровень опасности возгораний значительно возрастает», - пояснили в пресс-службе Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.