Общество

Раздел доходов участников СВО при разводе хотят запретить

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В Госдуму РФ внесли законопроект, который запрещает при расторжении брака раздел доходов, полученных за участие в СВО. Речь идет о союзах, заключенных после 24 февраля 2022 года.

Изменения хотят внести в Семейный кодекс. Сейчас деньги супругов в любом виде являются совместно нажитым имуществом и при разводе делятся пополам. В случае принятия законопроекта жены участников спецоперации не смогут претендовать на переведенные супругам единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные выплаты и другие меры материальной поддержки.

Обновленный закон коснется и военнослужащих по контракту, и добровольцев.

«После начала специальной военной операции участились случаи заключения браков с участниками СВО, мотивированные не созданием семьи и построением долгосрочных отношений, а корыстными целями получения доступа к значительным денежным выплатам, предусмотренным для участников специальной военной операции. Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки с последующим требованием о разделе полученных средств. Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО, рискующих своей жизнью при выполнении воинского долга», - указывается в пояснительной записке к документу, размещенному на портале системы обеспечения законодательной деятельностью.

Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его положения будут применяться также в отношении браков, зарегистрированных после начала СВО и расторгнутых до вступления в силу закона, если раздела имущества еще не было.

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