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Общество

Путин выступил с заявлением о мирных переговорах

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В ночь на воскресенье, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими и западными журналистами.

Он подвел итог праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летней годовщине Победы, и прокомментировал временное перемирие, завершившееся в зоне СВО. Глава государства заявил о готовности возобновить прямые переговоры о мире без предварительных условий.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее», - пояснил Путин.

Он добавил, что попросит Президента Турции Эрдогана предоставить такую возможность.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня», - заявил глава государства.

В заключение Путин отметил, что «предложение уже на столе», решение за Киевом и Западом.

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