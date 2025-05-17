18 мая синоптики обещают пензенцам +23 и грозу

17.05.2025 | 20:10

Согласно прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в воскресенье, 18 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность.

Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем в большинстве районов вероятен кратковременный дождь, местами пройдет гроза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7...+12, днем термометр покажет +18...+23.

В народном календаре 18 мая называли Ариной Капустницей - в этот день женщины сажали капусту. Крестьяне внимательно наблюдали за окружающей природой: равномерный дождь с короткими паузами обещал затяжное ненастье, хорошо впитывающая воду рассада - сухое лето. Если вода уходила с трудом, ждали дождей в покос.