В Пензе полицейские определили победителей детского конкурса

16.05.2025 | 18:11

В Пензе подвели итоги конкурса рисунка «Инспектор ПДН глазами детей». Юным горожанам нужно было изобразить, какими они видят полицейских.

Конкурс устроили в честь 90-летнего юбилея подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«На рассмотрение жюри было представлено 73 работы. Участие в конкурсе принимали ребята в возрасте от 6 до 14 лет в 3 возрастных категориях», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Лучшие рисунки отправили на голосование, его проводили на официальном сайте ведомства.

Среди 6-8-летних участников победительницей стала Елизавета Елизарова; 9-11-летних - Мария Безгина; 12-14-летних - Алина Лямкина. Им вручили награды.

Кроме того, для юных художников и их родителей провели экскурсию по ведомственному музею.