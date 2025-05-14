Общество

Дети погибших участников СВО отдохнут на Черном море

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В Пензенской области в 2025 году на организацию отдыха детей действующих или погибших участников СВО выделили 37,1 млн рублей. Летняя оздоровительная кампания обсуждалась на заседании в региональном правительстве во вторник, 13 мая.

Предполагается охватить 1 274 ребенка данной категории.

Как минимум 70 детей погибших бойцов смогут отдохнуть в лагере на Черноморском побережье России. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении числа путевок для них.

«Учитывая то, что заявления будут приниматься до 15 июля, готовятся предложения в Министерство финансов Пензенской области об увеличении финансирования данного мероприятия в 2025 году, - отметила замминистра образования Оксана Милаева.

Как сообщалось ранее, Пензенская область также выделила 41,6 млн рублей на отдых в Крыму детей из Пологовского и Токмакского районов Запорожской области, над которыми Пензенский регион взял шефство.

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