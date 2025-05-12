Губернатор встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой

12.05.2025 | 17:13

В понедельник, 12 мая, губернатор Олег Мельниченко провел встречу с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Она побывала в Пензенской области с рабочим визитом: поучаствовала в открытии кризисного центра для семей «Спасение надежды», посетила семейный многофункциональный центр в Пензе, реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке.

На своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что обсудил с Марией Львовой-Беловой результаты пилотного проекта по профилактике социального сиротства среди детей до 4 лет.

«В конце прошлого года в нашем регионе советники Аппарата Уполномоченного при Президенте России провели оценку межведомственного взаимодействия различных органов. Сегодня Мария Алексеевна передала нам рекомендации, чтобы работа шла еще эффективнее. Важно, чтобы каждый пензенский ребенок рос в благополучной семье», - написал Мельниченко.

В регионе за 2023-2024 год из сиротских учреждений передали в семьи 99 малышей, 68 из них - в родные.

В Пензенской области поддержку гражданам оказывают три семейных МФЦ, четвертый сейчас создают в Земетчинском районе. В 2025 году помощь уже получили свыше 2 000 семей.