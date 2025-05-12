Общество

Начался очередной этап реализации программы «Герои ПенZенского края»

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В понедельник, 12 мая, начался очередной этап реализации программы «Герои ПенZенского края» - очное собеседование участников проекта, прошедших тестирование.

Участие в нем примут 88 кандидатов, которые показали лучшие результаты. Всего дистанционные отборочные испытания проходили более 300 участников и ветеранов СВО. Собеседования с экспертами будут проводиться до 6 июня.

Кроме того, 12-15 мая - это резервные дни для участников программы, не прошедших тестирование в основной период.

Цель программы «Герои ПенZенского края» - подготовка компетентных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях, корпорациях (компаниях) регионального уровня.

По итогам этапов регистрации, тестирования и собеседования будет сформирован список, в который войдут не менее 35 человек, принимавших участие в СВО до момента подачи заявки, и не менее 15 - из числа действующих военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Они получат приглашения к прохождению образовательной программы.

«Эти люди станут основой нашей управленческой команды и помогут реализовать масштабные проекты, направленные на развитие родного региона», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Своим впечатлением о проекте поделился летчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Самокутяев. «Люди, которые участвуют в подобных проектах, и вообще все ребята, которые сегодня защищают наше государство, - люди преданные, честные и ответственные. Их приход в руководящие структуры будет основополагающим для всех институтов власти», - заявил он.

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