Происшествия

Украинские БПЛА атаковали города Запорожья, где работают пензенцы

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В ночь на среду, 14 мая, украинские беспилотные летающие аппараты атаковали города Токмак и Пологи Запорожской области, где пензенские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру.

Украинские БПЛА атаковали города Запорожья, где работают пензенцы

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал: за ночь БПЛА противника совершили не менее 10 ударов по Токмаку. В результате атак загорелись торговые ряды городского рынка.

Украинские БПЛА атаковали города Запорожья, где работают пензенцы

«В одном пятиэтажном доме произошло возгорание в квартире, в другой пятиэтажке повреждено остекление в четырех подъездах. Также произошло возгорание в недействующем детском саду и поврежден хозяйственный магазин и автомобиль», - добавил он.

Заместитель Балицкого Антон Тицкий написал в своем телеграм-канале, что при атаке по Пологам, предположительно, противник применил РСЗО HIMARS. Перебиты водопровод и электроопора, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Во всех случаях жертв и пострадавших среди мирного населения нет», - отметил Тицкий.

В свою очередь зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, возглавляющий миссию пензенцев в Запорожье, рассказал, что уже намечен порядок дальнейших действий.

«Наметили план работы, что нужно сделать и какой объем. Специалисты аварийно-восстановительной бригады Пензенской области находятся на месте. Резерв строительных и отделочных материалов у нас в наличии. Мы всегда приходим на помощь людям!» - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщил, что пензенская аварийно-восстановительная бригада поможет стройматериалами для устранения последствий ночного удара беспилотников ВСУ в Токмаке.

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Источник — фото из телеграм-канала Виктора Кувайцева
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