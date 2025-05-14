Военным собираются дать время на адаптацию к гражданской жизни

В стране хотят ввести период для адаптации военных к гражданской жизни после завершения срочной службы. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ в среду, 14 мая. Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива предполагает, что после демобилизации призывникам предоставят до 20 дней перед возвращением к работе. Это поможет им плавно перейти к гражданской жизни.
Мера поддержки предусмотрена для сотрудников частных организаций - у трудоустроенных в государственные и муниципальные учреждения период адаптации уже есть.
Также частным организациям хотят разрешить предоставлять дополнительные социальные гарантии призывникам или проходящим альтернативную гражданскую службу. Речь идет о возможности, но не обязанности приостанавливать действие трудового договора на время пребывания сотрудника в рядах ВС РФ, материально поддерживать его семью.
Если закон примут, он вступит в силу в день его официального опубликования.
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