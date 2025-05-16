В России рассмотрят идею непрерывных выходных в мае

16.05.2025 | 18:55

Идея в следующем году сделать майские выходные непрерывными будет рассмотрена.

Ознакомиться с предложением планирует министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом он рассказал журналистам в среду 16 мая, сообщает «Парламентская газета».

Если идею примут, рабочих дней в производственном календаре между праздниками 1 и 9 мая в 2026 году может не остаться.

В 2025-м весенние выходные длились 8 дней - с 1 по 4 мая и с 8-го по 11-е в связи с Праздником Весны и Труда и 80-летием Великой Победы. 2 рабочие недели - с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая - выдались трехдневными.

Следующие долгие выходные ждут пензенцев в июне.