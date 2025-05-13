Сетевое издание|18+|Вторник|13 мая 2025|16:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Общество

Не пропустивших скорую водителей могут лишить прав на годы

Печать
Telegram

Автомобилистов планируют жестче наказывать за создание на дороге помех движению скорой помощи. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ в понедельник, 12 мая. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения хотят внести в статью 12.17 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за непредоставление преимущества на дорогах автомобилям со специальными обозначениями и работающими проблесковым маячком синего цвета, а также спецсигналом.

За то, что не пропустили скорую, водителей предложили штрафовать на сумму от 20 000 до 30 000 рублей и лишать права управлять транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 2 лет.

В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили ужесточение мер тем, что в последнее время участились случаи создания препятствий для движения карет скорой помощи. Это свидетельствует о «недостаточности санкций, предусмотренных за такое административное правонарушение».

Сейчас водителю, не пропустившему спецтранспорт, придется отдать от 4 500 до 7 000 рублей. Предусмотрено лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте