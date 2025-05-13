Не пропустивших скорую водителей могут лишить прав на годы

13.05.2025 | 07:43

Автомобилистов планируют жестче наказывать за создание на дороге помех движению скорой помощи. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ в понедельник, 12 мая. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения хотят внести в статью 12.17 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за непредоставление преимущества на дорогах автомобилям со специальными обозначениями и работающими проблесковым маячком синего цвета, а также спецсигналом.

За то, что не пропустили скорую, водителей предложили штрафовать на сумму от 20 000 до 30 000 рублей и лишать права управлять транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 2 лет.

В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили ужесточение мер тем, что в последнее время участились случаи создания препятствий для движения карет скорой помощи. Это свидетельствует о «недостаточности санкций, предусмотренных за такое административное правонарушение».

Сейчас водителю, не пропустившему спецтранспорт, придется отдать от 4 500 до 7 000 рублей. Предусмотрено лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.