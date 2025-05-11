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Общество

Перечислены пензенские семьи, которым предоставят социальную няню

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В Пензенской области готовятся утвердить порядок предоставления услуг социальных нянь семьям. Соответствующее постановление регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

Услугами социальной няни смогут воспользоваться женщины с детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в браке, студенческие семьи, многодетные родители, семьи с ребенком-инвалидом и малоимущие, находящиеся в трудной жизненной ситуации, выпускники организаций для детей-сирот, инвалиды, семьи участников СВО, а также семьи, где двое детей в возрасте до 3 лет.

Социальных нянь пензенцам будет предоставлять ГКУ «Ресурсный центр социального обслуживания населения». На принятие решения по вопросу отвели 5 рабочих дней с момента подачи заявления гражданином.

Социальная няня присмотрит за детьми в специально оборудованном помещении на базе отделения дневного пребывания ресурсного центра до 4 часов в день. Питание в этом случае не предоставляется, малышей либо объединят в группу, либо присмотр будет индивидуальным (если речь идет о ребенке до года).

Также предусмотрена услуга на дому: до 5 раз в неделю, присмотр от 2 до 6 часов в день. Няня погуляет с ребенком или детьми, если в семье их двое, организует гигиенические процедуры, досуг и игры, покормит той пищей, что заранее приготовили родители. При необходимости няня даст лекарство, понаблюдает за самочувствием малыша. Дневной план составят индивидуально для каждой семьи после беседы.

Услугу не предоставят, если на территории муниципального образования не будет свободного работника, если ребенок болен, а также если заявитель или члены его семьи находятся в состоянии опьянения, обострения психического заболевания.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. Он станет действовать до 31 декабря 2027 года.

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Источник — фото pxhere.com
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