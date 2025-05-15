Пензенские бойцы теробороны тренируются в Белгородской области

15.05.2025 | 19:31

Пензенские командиры подразделений территориальной самообороны проходят учебно-методические сборы в Белгородской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В сборах участвуют представители всех районов области. Проводятся занятия на полигоне, также отрабатываются проведение эвакуации и оказание медицинской помощи.

«Все эти навыки для бойцов территориальной самообороны обязательны, чтобы уметь защитить мирное население», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он поблагодарил белгородского губернатора Вячеслава Гладкова за организацию для земляков практических занятий в условиях, максимально приближенных к суровой реальности.

В Пензенской области в связи с проведением специальной военной операции действует режим базовой готовности. В его условиях подразделения территориальной самообороны могут быть созданы по решению глав субъектов, что и было сделано. Цель теробороны - содействовать защите региона в случае осложнения обстановки.