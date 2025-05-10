В праздновании Дня Победы приняли участие 130 000 жителей Пензы

10.05.2025 | 14:12

В пятницу, 9 мая, в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие около 130 000 жителей Пензы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Мероприятия проходили на нескольких площадках. Главными событиями стали парад у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, выставка военной техники и ретроавтомобилей на площади Ленина, авиашоу над Сурой и салюты, которые прогремели в разных районах Пензы.

Безопасность и охрану общественного порядка обеспечивали правоохранительные органы. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области, маршруты патрулирования экипажей были максимально приближены к местам проведения торжеств, во всех локациях проводилась тщательная проверка на предмет антитеррористической защищенности.

Олег Денисов отметил, что праздничные мероприятия прошли на достойном уровне, безопасно и без происшествий.

«Отдельная благодарность нашим жителям за заботу о городе. К событию, значимому для каждой семьи, пензенцы отнеслись с особым трепетом и уважением. С утра посмотрели - на площадках празднования чисто!» - написал он в своем телеграм-канале.