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Общество

В зареченском лесу отработали уничтожение диверсантов-разведчиков

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В зареченском лесу прошли тренировки сотрудников Росгвардии. Они совершенствовали тактику и отрабатывали уничтожение диверсионно-разведывательных групп.

В зареченском лесу отработали уничтожение диверсантов-разведчиков

Бойцы стреляли по целям, выводили из строя бронированную технику и выполняли другие задачи.

В зареченском лесу отработали уничтожение диверсантов-разведчиков

Кроме того, сотрудники учились работать сообща с операторами беспилотных летательных аппаратов. Этому уделялось особое внимание, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в закрытом городе для бойцов провели учения по ликвидации ЧС. По легенде, на предприятии произошел выброс опасных химических веществ. На место аварии отправилась оперативная группа.

Росгвардейцы развернули специальную технику, провели РХБ-разведку (комплекс мероприятий по добыванию, сбору и обобщению данных о радиационной, химической и биологической обстановке. – Прим. ред.), определили зоны заражения.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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