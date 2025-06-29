В зареченском лесу отработали уничтожение диверсантов-разведчиков

29.06.2025 | 14:33

В зареченском лесу прошли тренировки сотрудников Росгвардии. Они совершенствовали тактику и отрабатывали уничтожение диверсионно-разведывательных групп.

Бойцы стреляли по целям, выводили из строя бронированную технику и выполняли другие задачи.

Кроме того, сотрудники учились работать сообща с операторами беспилотных летательных аппаратов. Этому уделялось особое внимание, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в закрытом городе для бойцов провели учения по ликвидации ЧС. По легенде, на предприятии произошел выброс опасных химических веществ. На место аварии отправилась оперативная группа.

Росгвардейцы развернули специальную технику, провели РХБ-разведку (комплекс мероприятий по добыванию, сбору и обобщению данных о радиационной, химической и биологической обстановке. – Прим. ред.), определили зоны заражения.