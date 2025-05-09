Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

09.05.2025 | 12:10

В День Победы праздничные мероприятия в Пензе начались у Монумента воинской и трудовой славы.

Перед собравшимися пронесли Знамя Победы, затем состоялась минута молчания, прозвучал гимн России и выступил с речью губернатор Олег Мельниченко.

«312 тысяч жителей Пензенской области сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Наши отцы и деды били фашистов под Москвой, в Сталинграде, на Северном Кавказе, на Курской дуге, под Ленинградом, в Пскове и Прибалтике, освобождали Украину и Белоруссию и штурмовали Берлин», - напомнил он.

На счету пензенцев - 50 тысяч боевых орденов и медалей. 241 житель области удостоен звания Героя Советского Союза, 49 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

«190 тысяч наших земляков не вернулись с фронта. Они больше никогда не увидели своих детей и внуков. Но они подарили нам с вами великое счастье жизни, отстояли свободу нашей страны», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил трудовой подвиг пензенцев. 145 тысяч жителей области удостоены медали за доблестный труд в Великую Отечественную войну. «Каждый 4-й снаряд и минный взрыватель для Красной армии был произведен на Пензенской земле. 60 млн «кубов» зерна дала область фронту», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Затем перед пензенцами торжественным маршем прошли курсанты артиллерийского инженерного института, проехали военная техника и ретроавтомобили.

К памятнику Победы приземлились парашютисты с флагами России и Пензенской области, с неба на собравшихся сбросили тысячи листовок о событиях мая 1945 года.

Группа из 3 самолетов нарисовала в воздухе триколор.

Завершились мероприятия возложением цветов к монументу.