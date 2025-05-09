Общество

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

Печать
Telegram

В День Победы праздничные мероприятия в Пензе начались у Монумента воинской и трудовой славы.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

Перед собравшимися пронесли Знамя Победы, затем состоялась минута молчания, прозвучал гимн России и выступил с речью губернатор Олег Мельниченко.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

«312 тысяч жителей Пензенской области сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Наши отцы и деды били фашистов под Москвой, в Сталинграде, на Северном Кавказе, на Курской дуге, под Ленинградом, в Пскове и Прибалтике, освобождали Украину и Белоруссию и штурмовали Берлин», - напомнил он.

На счету пензенцев - 50 тысяч боевых орденов и медалей. 241 житель области удостоен звания Героя Советского Союза, 49 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

«190 тысяч наших земляков не вернулись с фронта. Они больше никогда не увидели своих детей и внуков. Но они подарили нам с вами великое счастье жизни, отстояли свободу нашей страны», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил трудовой подвиг пензенцев. 145 тысяч жителей области удостоены медали за доблестный труд в Великую Отечественную войну. «Каждый 4-й снаряд и минный взрыватель для Красной армии был произведен на Пензенской земле. 60 млн «кубов» зерна дала область фронту», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

Затем перед пензенцами торжественным маршем прошли курсанты артиллерийского инженерного института, проехали военная техника и ретроавтомобили.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

К памятнику Победы приземлились парашютисты с флагами России и Пензенской области, с неба на собравшихся сбросили тысячи листовок о событиях мая 1945 года.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

Группа из 3 самолетов нарисовала в воздухе триколор.

Пенза вместе со всей страной отмечает День Победы

Завершились мероприятия возложением цветов к монументу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте