Общество

Никаких фейерверков и алкоголя: школы готовятся к выпускным

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В каждой школе во время выпускных будут дежурить сотрудники полиции для обеспечения правопорядка, сообщили в администрации Пензы. Проведение мероприятий обсудили на совещании.

В четверг, 26 июня, будут вручать аттестаты девятиклассникам; 28-го числа - одиннадцатиклассникам.

Торжественная часть в субботу начнется ориентировочно в 21:00 и продлится до 1:00. Развлекательные мероприятия будут идти в школах до 4:00.

«Важно учитывать вопросы безопасности. Родители обязательно должны активно включаться в процесс, внимательно следя за поведением своих детей», - заявил глава Пензы Олег Денисов.

Он подчеркнул, что директорам школ напомнят: никаких салютов, фейерверков быть не должно.

В дни выпускных в Пензе не будут продавать алкоголь.

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