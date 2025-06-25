Небо над пензенским аэропортом снова закрыли

В среду, 25 июня, в пензенском аэропорту вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Предупреждение распространила Росавиация в 9:42.
Также временно закрыто небо над гаванью в Саратове, административном центре соседнего региона.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
24-го числа пензенский аэропорт весь день не принимал и не выпускал самолеты: небо закрыли утром, ограничения сняли в 0:30 25 июня.
Задержались рейсы в Москву и обратные, а также в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Сообщалось о том, что над Пензенской областью сбили 4 беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
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