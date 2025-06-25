Небо над пензенским аэропортом снова закрыли

25.06.2025 | 09:48

В среду, 25 июня, в пензенском аэропорту вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Предупреждение распространила Росавиация в 9:42.

Также временно закрыто небо над гаванью в Саратове, административном центре соседнего региона.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

24-го числа пензенский аэропорт весь день не принимал и не выпускал самолеты: небо закрыли утром, ограничения сняли в 0:30 25 июня.

Задержались рейсы в Москву и обратные, а также в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Сообщалось о том, что над Пензенской областью сбили 4 беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.