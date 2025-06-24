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Из жизни

Не трогать руками: на Олимпийской аллее заметили испанского слизня

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В Пензе Олимпийская аллея стала местом обитания опасных испанских слизней. Этот вредитель начал распространяться и в Поволжье.

Слизня, выползшего на дорожку в зеленой зоне, пензенцы заметили в понедельник, 23 июня. Ранее в Сети горожане также сообщали о том, что видели моллюска на аллее или в Учительском сквере.

Слизни оранжево-коричневого цвета. Они вырастают в длину до 15 см. Птицы не являются для них врагами и не помогают в истреблении.

Испанские слизни опасны тем, что очень прожорливы и губят растения, овощи, фрукты. По словам исследователей, этот вид моллюсков не брезгует даже падалью.

Слизни способны переносить патогенные микроорганизмы и яйца паразитических червей: нематод, бычьего цепня. Их слизь может содержать кишечную палочку. Известны случаи заражения менингитом через прикосновение к моллюску. Поэтому трогать его руками нельзя. Не рекомендуется давать обнюхивать и лизать слизня домашним животным, поскольку такой контакт также приведет к заражению.

Испанские слизни - однолетние организмы, однако их яйца и молодые особи устойчивы к холоду и морозу. За год самка откладывает до 400 яиц.

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