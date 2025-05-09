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Общество

Пензенцы после салюта доберутся до дома на общественном транспорте

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После салютов, которые в День Победы устроят в Пензе в 21:45, горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте: его работа будет продлена, сообщили PenzaInform.ru в мэрии.

Кроме того, на улицу Кирова к окончанию салюта (22:15) подадут дополнительные автобусы.

Стоимость проезда будет обычной.

Салют над Сурой в районе «Ростка» продлится полчаса. Те, что запланированы на Западной Поляне, в Арбекове (у стелы в сквере 40-летия Победы) и Терновке (на территории школы № 20), - 15 минут.

При этом у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове будет «фейерверочный показ» (не высотный салют). А залпы со смотровой площадки на ул. Мира можно будет увидеть с Юбилейной площади, где установят звуковое оборудование.

Во время салютов горожане услышат слова Левитана и подборку музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной войне.

Также фейерверки запустят с крыш новых домов на ул. Бутузова, Минской, Попова, Июльской (поселок Мичуринский), Карпинского, Измайлова/Ангарской и в Спутнике.

«Нам желательно, чтобы люди все-таки рассредоточились по городу. Фейерверки все большие, музыкальные, интересные. Да, центр всегда являлся и будет являться местом притяжения, но в целях безопасности мы должны понимать, что 11 точек - с любого удобного места для жителей [можно смотреть]», - пояснял ранее глава Пензы Олег Денисов.

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